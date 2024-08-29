Россияне стали чаще путешествовать с детьми

Так, этот показатель вырос на 10% по сравнению с августом прошлого года, отмечает «Газета.Ru». В июне 21% отдыхающих брали с собой детей, в июле - 25%.

Самыми популярными направлениями внутри страны для отдыха с детьми стали курортные направления, а также регионы для активного отдыха и экскурсий. Почти каждое второе бронирование жилья с детьми пришлось на Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области. В Краснодарском крае доля туристов с детьми насчитывала 44%, в Калмыкии - 42%.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина рассказала, что стоимость отдыха в России выросла на 40%, напоминает «Свободная пресса».

