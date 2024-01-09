АТОР: Турпоток из России на Шри-Ланку в 2023 году стал рекордным

Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч россиян, это рекордный показатель за всю историю, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления по развитию туризма Шри-Ланки.

Отмечается, что это на 106,6% больше, чем в 2022 году. Доля россиян в общем потоке туристов составила 13%.