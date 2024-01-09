АТОР: Турпоток из России на Шри-Ланку в 2023 году стал рекордным

Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч россиян, это рекордный показатель за всю историю, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления по развитию туризма Шри-Ланки.

Отмечается, что это на 106,6% больше, чем в 2022 году. Доля россиян в общем потоке туристов составила 13%.

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Так, в ноябре Шри-Ланку посетили около 25 тысяч граждан России, уступив первое место Индии. Общее число туристов на азиатский остров превысило 150 тысяч человек, что является рекордом с допандемийного 2019 года. Ежедневно на остров в ноябре приезжали пять тысяч туристов.

В ноябре лидером среди стран по посетителям стала Индия - из соседней страны прибыли 30 тысяч туристов, второе место заняла Россия (25 тысяч), третье - Германия (12 тысяч туристов), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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