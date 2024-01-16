Россияне стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще

Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. При этом средняя стоимость ночи в отелях увеличилась до 5 900 рублей, что на 13% больше цен прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

