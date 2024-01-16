Россияне стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще

Россияне в 2024 году стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще, чем в начале 2023 года, свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования Ostrovok.ru.

В топ-10 популярных у россиян стран вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд.

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Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. При этом средняя стоимость ночи в отелях увеличилась до 5 900 рублей, что на 13% больше цен прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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