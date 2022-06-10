Россияне смогут оплачивать экскурсии за границей заранее и в рублях
Российские туроператоры внедряют оплату экскурсий за рубежом в рублях в рамках единого турпакета, нововведение применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
Как отметили в операторе «Интурист», внедрение оплаты в рублях началось в марте. Компания подчеркивает, что получала много запросов от туристов, которые не могли пользоваться картой «Мир» во многих странах и не хотели везти с собой много наличной валюты. Оплата за экскурсии включена в единый турпакет для поездок в Армению, Узбекистан, Египет, Таиланд, «Интурист» работает над внедрением такой практики в ряде арабских стран.
«Мы начали эту практику со Стамбула, потому что туда чаще всего покупаются туры выходного дня и туристы хотят заранее взять экскурсию, чтобы загодя спланировать свое время. В Анталье, например, другая модель отдыха: сначала туристы отдыхают на пляже, а только потом думают об экскурсиях, поэтому там пока они покупаются у гидов. Во-первых, потому что в Турции работает карта "Мир", а во-вторых, можно получить дополнительную скидку и приобрести экскурсию дешевле, чем при предварительном бронировании», — рассказали в пресс-службе компании.
Кроме того, оператор Anex Tour также предлагает добавить экскурсии при бронировании тура, новинка доступна для курортов Турции.
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