Россияне смогут оплачивать экскурсии за границей заранее и в рублях

Российские туроператоры внедряют оплату экскурсий за рубежом в рублях в рамках единого турпакета, нововведение применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Как отметили в операторе «Интурист», внедрение оплаты в рублях началось в марте. Компания подчеркивает, что получала много запросов от туристов, которые не могли пользоваться картой «Мир» во многих странах и не хотели везти с собой много наличной валюты. Оплата за экскурсии включена в единый турпакет для поездок в Армению, Узбекистан, Египет, Таиланд, «Интурист» работает над внедрением такой практики в ряде арабских стран.