Путин подписал закон, обязывающий туроператора формировать электронную путевку
Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому, туроператоры обязаны заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок, сообщает «РЕН ТВ».
Согласно документу, нарушение запрета будет основанием для исключения его из единого федерального реестра.
Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами.
Закон об электронных путевках даст туристам гарантии того, что в их сделке по покупке тура нет мошенников, россияне будут уверенны, что точно смогут отправится на отдых, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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