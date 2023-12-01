Россияне с 11 декабря смогут оформлять визы в КНР без предварительной записи
Граждане России с 11 декабря смогут оформлять визы в КНР без предварительной записи, сообщили в посольстве страны.
В сообщении отмечается, заявителям необходимо заполнить анкету на визу, после чего достаточно иметь при себе распечатанные документы.
Ранее стало известно, что туроператоры рекомендуют туристам оформлять электронное разрешение на поездку (ETA), чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов.
Отмена виз властями Шри-Ланки рассчитана в первую очередь на туристов из других азиатских государств – россияне уже долгое время занимают лидирующие позиции по туристическому потоку на остров, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru