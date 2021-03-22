Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей

Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей в рамках третьего этапа программы, спрос в 2,5-3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

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Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью НСН отметила рост предложений и увеличение партнеров в рамках нового этапа программы.

«Купить тур или проживание с кэшбеком можно до 15 июня, а отправиться в поездку можно вплоть до 30 июня, то есть, включая майские праздники. У нас участвуют все субъекты, то есть можно отправиться в путешествие в любой регион страны», – сказала она.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОтдыхРоссия
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