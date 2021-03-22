Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей
Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей в рамках третьего этапа программы, спрос в 2,5-3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.
Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью НСН отметила рост предложений и увеличение партнеров в рамках нового этапа программы.
«Купить тур или проживание с кэшбеком можно до 15 июня, а отправиться в поездку можно вплоть до 30 июня, то есть, включая майские праздники. У нас участвуют все субъекты, то есть можно отправиться в путешествие в любой регион страны», – сказала она.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Белов одобрил предложение установить памятник погибшим от COVID-19
- Лера Кудрявцева сообщила о своей госпитализации
- Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС
- МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области
- Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам лишения свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru