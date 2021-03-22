Россияне приобрели туров с кешбэком за отдых в России более чем на 1 млрд рублей в рамках третьего этапа программы, спрос в 2,5-3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.