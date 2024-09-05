Россияне обошли британцев и немцев в Анталии
В январе-августе 2024 года Анталия приняла 11,7 миллиона иностранных туристов, сообщает «Турпром».
Отмечается, что больше всего туристов прибыло из России. Так, их число в этом году выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2,6 миллиона отдыхающих.
На втором месте по числу туристов в Анталии - Германия. Оттуда прибыли 2,2 миллиона человек. Тройку лидеров по числу отдыхающих замыкает Великобритания с результатов в 1,1 миллиона человек.
Ранее в АТОР сообщили, что за лето 2024 года российские туристы совершили около 5,15 миллиона поездок за границу, что на 8,4% больше, чем за лето 2023 года. Чаще всего туристы выбирали для отдыха Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Таиланд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru