Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

Жители России назвали достопримечательности в разных регионах страны, которые кажутся им наиболее интересными. Как отметили в аналитическом центре НАФИ, большинство респондентов хотели бы посетить долину гейзеров на Камчатке. Далее в списке Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь, который располагается в Хабаровском крае.

Кроме того, в десятку, среди прочих, попали Соловецкий монастырь в Архангельской области, остров Врангеля на Чукотке, а также утес Степана Разина в Саратовской области, отмечает РИА Новости.

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Между тем, ранее в ходе брифинга в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал стоимость самого дешевого тура на лето.

«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи – 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием. Самый дешевый тур в Сочи на лето – 16 тысяч рублей на человека. Отдых доступен большой категории российских граждан. По дорогому отдыху спрос более высокий, некоторые гостиницы полностью забронированы», - подчеркнул Игнатьев.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Имедашвили
ТЕГИ:РоссияПутешествияРоссийские Туристы
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