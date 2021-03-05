Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны
Жители России назвали достопримечательности в разных регионах страны, которые кажутся им наиболее интересными. Как отметили в аналитическом центре НАФИ, большинство респондентов хотели бы посетить долину гейзеров на Камчатке. Далее в списке Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь, который располагается в Хабаровском крае.
Кроме того, в десятку, среди прочих, попали Соловецкий монастырь в Архангельской области, остров Врангеля на Чукотке, а также утес Степана Разина в Саратовской области, отмечает РИА Новости.
Между тем, ранее в ходе брифинга в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал стоимость самого дешевого тура на лето.
«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи – 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием. Самый дешевый тур в Сочи на лето – 16 тысяч рублей на человека. Отдых доступен большой категории российских граждан. По дорогому отдыху спрос более высокий, некоторые гостиницы полностью забронированы», - подчеркнул Игнатьев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину
- Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
- «Мы омерзительны»: Прилепин предложил ввести временную диктатуру и закрыть телевидение
- В Минцифры заверили, что жители РФ не останутся без интернета
- Лукашенко: Если бы была диктатура, разрешил бы ездить в Минске только на велосипеде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru