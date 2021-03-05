Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

Жители России назвали достопримечательности в разных регионах страны, которые кажутся им наиболее интересными. Как отметили в аналитическом центре НАФИ, большинство респондентов хотели бы посетить долину гейзеров на Камчатке. Далее в списке Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь, который располагается в Хабаровском крае.

Кроме того, в десятку, среди прочих, попали Соловецкий монастырь в Архангельской области, остров Врангеля на Чукотке, а также утес Степана Разина в Саратовской области, отмечает РИА Новости.