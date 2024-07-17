Россияне чаще всего предпочитают пятизвездочные отели в Москве и Дубае

Отмечается, что средняя стоимость суток в столичной пятизвездочной гостинице составляет восемь тысяч рублей. На втором месте - Санкт-Петербург с долей 14,3%. Провести ночь в пятизвездочным отеле в Северной столице можно за 9,5 тысячи рублей. На третьем месте - Эсто-Садок (5%). Там проживание в гостинице «пять звезд» обойдется примерно в 14 тысяч рублей.

Среди зарубежных направлений самым популярным городом у путешественников, предпочитающих пятизвездочные гостиницы, стал Дубай. Там сутки проживания стоят в среднем 10 тысяч рублей. Вторую строчку занял Стамбул с долей 8,7%, где сутки обойдутся в 6,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Минск с долей 6,5%. Ночь в пятизвездочном отеле столицы Белоруссии обойдется примерно в 13 тысяч рублей.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об открытии в 2024 году 16 новых объектов для проживания, рассчитанных на 1,2 тысячи туристов в сутки, напоминает RT.

