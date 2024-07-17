На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
Отдыхающих на Бали попросили скромнее одеваться. Об этом заявил глава департамента туризма индонезийского острова Тжок Багус Пемаюн в беседе с РИА Новости.
В местном департаменте туризма отметили, что на скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку открытая одежда отвлекает водителей от дороги. Большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением, подчеркнул Тжок Багус Пемаюн.
В качестве альтернативы туристам предложили носить длинные шорты.
Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи превышает ценник «квадрата» на Бали, рассказала ранее глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru