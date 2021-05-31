Россияне будут получать шенгенскую визу по новыми правилам

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о новых правилах получения шенгенской визы. Их утвердил Европейский совет в целях борьбы с незаконной миграцией, отмечается на сайте АТОР.

Теперь в Визовую информационную систему (VIS) будет включаться не только информация о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по зоне Шенгена.