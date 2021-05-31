Россияне будут получать шенгенскую визу по новыми правилам
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о новых правилах получения шенгенской визы. Их утвердил Европейский совет в целях борьбы с незаконной миграцией, отмечается на сайте АТОР.
Теперь в Визовую информационную систему (VIS) будет включаться не только информация о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по зоне Шенгена.
Анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через базы данных безопасности и миграции. В дальнейшем VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола.
Также россияне для получения шенгенской визы должны будут предоставить не только бумажную фотографию, но и цифровую. Отпечатки пальцев дети должны будут подавать с шести лет, а не с 12 как раньше. Максимальный возрастной ценз для дактилоскопии определен возрастом в 75 лет – так как после этого возраста качество отпечатков пальцев сниджается и в процедуре нет смысла.
Обновленная VIS начнет действовать с 2022 года.
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