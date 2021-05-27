Консульство Франции возобновляет выдачу краткосрочных виз в России

Запросы в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, истекшей во время пандемии, начнут принимать с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба дипмиссии.

В сообщении уточняется, что наличие визы «не является автоматическим разрешением на въезд во Францию», так как порядок пересечения границы по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями.

Вместе с заявлением гражданину необходимо предоставить пятилетнюю краткосрочную визу многократного въезда, выданную Францией, срок которой истёк в период 2020 или 2021 года, на день подачи заявления. Также требуется предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, в зависимости от цели пребывания.

Ранее в посольстве ФРГ в Москве заявили, что представительства Германии в России с 1 июня начнут приём заявлений на выдачу шенгенских виз. При этом документы будут принимать даже от тех граждан, которые не подпадают под исключения для разрешения на въезд в ФРГ, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ВизаРоссияФранция
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