Консульство Франции возобновляет выдачу краткосрочных виз в России
Запросы в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, истекшей во время пандемии, начнут принимать с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба дипмиссии.
В сообщении уточняется, что наличие визы «не является автоматическим разрешением на въезд во Францию», так как порядок пересечения границы по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями.
Вместе с заявлением гражданину необходимо предоставить пятилетнюю краткосрочную визу многократного въезда, выданную Францией, срок которой истёк в период 2020 или 2021 года, на день подачи заявления. Также требуется предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, в зависимости от цели пребывания.
Ранее в посольстве ФРГ в Москве заявили, что представительства Германии в России с 1 июня начнут приём заявлений на выдачу шенгенских виз. При этом документы будут принимать даже от тех граждан, которые не подпадают под исключения для разрешения на въезд в ФРГ, отмечает РИА ФАН.
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