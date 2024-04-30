СМИ: В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

Неизвестный напал на мечеть в провинции Герат в Афганистане, погибли шесть человек. Об этом сообщает Pahjwok.

По данным агентства, нападение совершил человек с огнестрельным оружием. В результате ЧП погибли шестеро, еще один человек пострадал.

Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на МВД Афганистана, нападение произошло накануне вечером в районе Гузара. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее в афганском Кандагаре произошел взрыв перед филиалом банка Кабула, погибли по меньшей мере 19 человек, напоминает RT.

