СМИ: В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
30 апреля 202409:50
Неизвестный напал на мечеть в провинции Герат в Афганистане, погибли шесть человек. Об этом сообщает Pahjwok.
По данным агентства, нападение совершил человек с огнестрельным оружием. В результате ЧП погибли шестеро, еще один человек пострадал.
Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на МВД Афганистана, нападение произошло накануне вечером в районе Гузара. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за атаку.
Ранее в афганском Кандагаре произошел взрыв перед филиалом банка Кабула, погибли по меньшей мере 19 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru