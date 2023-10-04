Россиянам разрешили продлевать безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней. Об этом сообщило в своем Telegram-канале генконсульство России на Пхукете со ссылкой на указ иммиграционной службы.

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Теперь граждане РФ, приехавшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, смогут продлить срок своего пребывания в стране дополнительно еще на столько же суток. Раньше продлить нахождение в королевстве можно было лишь на семь дней.

Чтобы продлить безвизовое пребывание в Таиланде, нужно прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).


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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ВизаРостуризмТаиланд

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