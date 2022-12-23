АТОР: Россиянам в декабре предложили туры в Турцию со скидкой 60%

«Сейчас можно купить туры в Турцию на летний сезон с выгодой до 60 процентов. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», - сказал Рубцов.

Он также отметил, что отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20 процентов, чем летом 2022 года.

Турция стала направлением №1 среди россиян в 2022 году, она не только приняла большое количество туристов, но и взяла на себя роль некоего хаба, рассказал основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

