АТОР: Россиянам в декабре предложили туры в Турцию со скидкой 60%
Генеральный директор турагенства FUN&SUN Владимир Рубцов заявил, что сейчас россияне могут приобрести летний тур в Турцию со скидкой 60 процентов, сообщили в пресс-службе АТОР.
«Сейчас можно купить туры в Турцию на летний сезон с выгодой до 60 процентов. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», - сказал Рубцов.
Он также отметил, что отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20 процентов, чем летом 2022 года.
Турция стала направлением №1 среди россиян в 2022 году, она не только приняла большое количество туристов, но и взяла на себя роль некоего хаба, рассказал основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
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