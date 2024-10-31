Россиянам порекомендовали ответственно подходить к вопросу виз на Шри-Ланке
Россиянам следует ответственно относиться к вопросу виз на Шри-Ланке на фоне новостей о рейдах по выявлению нарушителей миграционного законодательства страны, сообщает RT со ссылкой на ассоциацию «Турпомошь».
Как уточняют эксперты, путешественникам с просроченной визой лучше добровольно обратиться в миграционные офисы или посольство России.
Помимо прочего с 1 октября 2024 года россияне могут оформить визу по прибытии сроком на 30 дней бесплатно, либо получить электронную визу (E-Visa), уже прибыв в страну.
Ранее разведка Индии предупредила спецслыжбы Шри-Ланки о вероятных террористических атаках на иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru