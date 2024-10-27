Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои визы

Посольство РФ на острове Шри-Ланка призвало граждан России проверить свои документы в связи с начавшимися массовыми проверками туристов. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало в своем Telegram-канале.

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В посольстве указали на массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории острова. Уже зафиксированы случаи задержания российских граждан, нарушивших миграционное законодательство Шри-Ланки, говорится в сообщении.

«В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке», - отметили в посольстве.

В октябре индийские спецслужбы предупредили Шри-Ланку о вероятных террористических атаках на иностранных туристов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ВизыПосольствоШри-Ланка

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