Россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой

Полететь на Шри-Ланку чуть дешевле - от 49 тысяч рублей с пересадками. В перелет из Москвы в Ташкент и обратно в среднем обойдется всего в 17 тысяч рублей.

Ранее полиция Таиланда задержала россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщила газета Bangkok Post. Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф около 300$ каждому. Россиянину, у которого нашли также смеси для кальяна, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф.

К туристам в Таиланде относятся предвзято, путешествие лучше планировать с турагентством, чтобы защитить себя от штрафов или даже тюрьмы, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Радиоточке НСН». Он призвал граждан внимательно изучать правила посещения страны, местные законы, обычаи и особенности, чтобы не попасть в сложную ситуацию.



