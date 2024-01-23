Россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой
Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан стали самыми бюджетными и безвизовыми направлениями для россиян этой зимой, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».
Так, например, в Таиланде сейчас отмечается подходящий сезон для отпусков, море не штормит, нет проливных дождей. Добраться из Москвы до Пхукета с пересадками можно от 68 тысяч рублей, прямой рейс будет стоить от 76 тысяч рублей.
Полететь на Шри-Ланку чуть дешевле - от 49 тысяч рублей с пересадками. В перелет из Москвы в Ташкент и обратно в среднем обойдется всего в 17 тысяч рублей.
Ранее полиция Таиланда задержала россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщила газета Bangkok Post. Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф около 300$ каждому. Россиянину, у которого нашли также смеси для кальяна, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф.
К туристам в Таиланде относятся предвзято, путешествие лучше планировать с турагентством, чтобы защитить себя от штрафов или даже тюрьмы, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Радиоточке НСН». Он призвал граждан внимательно изучать правила посещения страны, местные законы, обычаи и особенности, чтобы не попасть в сложную ситуацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru