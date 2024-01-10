АТОР: Отдых в Таиланде, ОАЭ и Египте во второй половине января подешевел до 30%

Отмечается, что подобное снижение цен характерно только для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров. Так, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тысяч рублей на двоих вместо 250 тысяч рублей. При этом в Египте можно провести отдых за 98 тысяч рублей вместо 130-150 тысяч рублей, а в ОАЭ – за 100 тысяч рублей вместо 130 тысяч рублей.

Ранее, 10 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийный 2019 год. Тогда в этой стране отдохнули 1,47 миллиона российских туристов, передает «Радиоточка НСН».

