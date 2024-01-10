АТОР: Отдых в Таиланде, ОАЭ и Египте во второй половине января подешевел до 30%
Цены на отдых в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что подобное снижение цен характерно только для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров. Так, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тысяч рублей на двоих вместо 250 тысяч рублей. При этом в Египте можно провести отдых за 98 тысяч рублей вместо 130-150 тысяч рублей, а в ОАЭ – за 100 тысяч рублей вместо 130 тысяч рублей.
Ранее, 10 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийный 2019 год. Тогда в этой стране отдохнули 1,47 миллиона российских туристов, передает «Радиоточка НСН».
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