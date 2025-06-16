Какие авиакомпании в ближайшее время не смогут полететь в ОАЭ
Рейсы в Дубай станут длиннее на два часа из-за закрытия воздушного пространства Ирана, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Туристам рекомендуется избегать Air Arabia, Flydubai и компанию «Победа» для рейсов в Дубай в ближайшее время, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.
По информации генконсульства России в Дубае, из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в ОАЭ возникли перебои с авиасообщением, которые затронули около 10 тысяч россиян. Основная часть граждан уже вылетела или была перенаправлена, около трёх тысяч человек всё ещё ожидают вывоза, уточнили в генконсульстве.
«Некоторые авиакомпании из-за особенностей бортов могут лететь удлиненными маршрутами. Удлинение происходит часа на два, потому что самолеты летят над Пакистаном и так далее. Это довольно большой крюк. Катарские авиалинии, Emirates используют широкофюзеляжные борта – например, Airbus А380 и Boeing 777. При увеличении полетного времени они могут физически справиться с этим. А наша «Победа», например, Flydubai и другие компании используют другие самолеты. Для них плюс два часа – это критично. Компании, которые летят в Россию, сейчас еще обязаны брать дополнительный запас топлива из-за атаки дронов. Поэтому это чисто техническая история», - объяснил он.
По его словам, воздушное пространство вряд ли откроют в ближайшее время, поэтому туристам нужно планировать путешествия с учетом особенностей авиакомпаний.
«Самая большая проблема для пассажиров компании Air Arabia. Здесь просто сняли рейсы. При этом ситуация между Израилем и Ираном пока не разрешается, небо вряд ли откроют в ближайшее время. А найти на замену широкофюзеляжные борта не так просто, потому что это связано со страховкой рейсов. Сегодня не все страховые компании готовы заниматься полетами в Россию из-за санкций. Поэтому это длительная история. Туристам мы рекомендуем выбирать авиакомпании, которые летают именно такими бортами. Избегать Air Arabia, Flydubai и «Победу». Это более безопасный и правильный путь», - добавил собеседник НСН.
Генконсульство сообщило, что взаимодействует с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами для решения вопроса, отметив роль «Аэрофлота» в организации вывозных рейсов, который оперативно запустил маршруты, обходящие закрытое воздушное пространство. Отмечается, что Emirates и Etihad также выполняют рейсы по альтернативным маршрутам, а вот Air Arabia временно приостановила перевозки и примерно тысяча пассажиров ожидает подтверждения новых дат вылетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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