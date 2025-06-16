Туристам рекомендуется избегать Air Arabia, Flydubai и компанию «Победа» для рейсов в Дубай в ближайшее время, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

По информации генконсульства России в Дубае, из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в ОАЭ возникли перебои с авиасообщением, которые затронули около 10 тысяч россиян. Основная часть граждан уже вылетела или была перенаправлена, около трёх тысяч человек всё ещё ожидают вывоза, уточнили в генконсульстве.