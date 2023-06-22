Россиянам начали вновь предлагать горящие туры в Турцию

Скидка может достигать до трети от изначальной суммы, говорится в сообщении. У некоторых туроператоров среди предложений имеются туры на двоих по цене от 50 тысяч рублей на двоих в четырехзвездочный отель в Анталье с отправкой в конце июня.

Цены на пятизвездочный отель начинаются с 64 тысяч рублей. Например, за поездку в Бодрум с размещением в четырехзвездочном отеле отеле туроператоры просят от 100 тысяч рублей на двоих, за пять звезд - от 120 тысяч рублей.









