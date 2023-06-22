Турция остается лидером у туроператоров, несмотря на подорожание
Спрос на путёвки для отдыха в Турции не уменьшается, однако большинство путешественников предпочитают экономить, для чего выбирают более бюджетные варианты проживания. Так характеризуют ситуацию представители туристической отрасли, опрошенные «Интерфаксом».
По информации туроператоров, продажи довольно оперативно восстановились после падения спроса из-за подорожания, и Турция остаётся в лидерах выездного туризма. Этому способствуют турецкие отели, которые начали снижать цены на определенные даты или выдвигать спецпредложения.
За последний год цена авиабилетов в Турцию сильно подскочила, а отдых тоже значительно подорожал. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил подорожание турецких курортов в среднем в 70%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru