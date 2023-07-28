Россиян призвали не опасаться протестов грузинской оппозиции в Батуми

Оленин прокомментировал акцию в порту, где грузинская оппозиция протестовала против захода лайнера с россиянами. Ведущий отметил, что туристам необязательно сходить на берег.

«Нет, ну какие могут быть опасения? Это же не воинственно настроенные граждане, это мирно протестующие», - сказал россиянин в беседе с «Газетой.Ru».

В четверг около ста граждан Грузии протестовали в порту Батуми против прибытия Astoria Grande. Лайнер следовал из Сочи в Турцию. Представители оппозиции были недовольны, что некоторые туристы оставляли в своих соцсетях публикации о посещении Абхазии, передает «Радиоточка НСН».

