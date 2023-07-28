Россиян призвали не опасаться протестов грузинской оппозиции в Батуми
Ведущий «Звездного круиза» на туристическом лайнере Astoria Grande Дмитрий Оленин заявил, что не опасается протестов грузинской оппозиции в Батуми.
Оленин прокомментировал акцию в порту, где грузинская оппозиция протестовала против захода лайнера с россиянами. Ведущий отметил, что туристам необязательно сходить на берег.
«Нет, ну какие могут быть опасения? Это же не воинственно настроенные граждане, это мирно протестующие», - сказал россиянин в беседе с «Газетой.Ru».
В четверг около ста граждан Грузии протестовали в порту Батуми против прибытия Astoria Grande. Лайнер следовал из Сочи в Турцию. Представители оппозиции были недовольны, что некоторые туристы оставляли в своих соцсетях публикации о посещении Абхазии, передает «Радиоточка НСН».
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