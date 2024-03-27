Россиян предупредили о трудностях с обменом старых долларов за рубежом
Зарубежные пункты обмена валюты отказываются принимать некоторые купюры долларов, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Эксперт посоветовал туристам брать в зарубежное путешествие доллары нового образца. В пример он привел страны Юго-Восточной Азии, где могут отказаться принимать старые банкноты.
Щербаченко рекомендовал не брать за границу банкноты номиналом ниже $50. Также он посоветовал оставить дома доллары старше 1996 года.
«В любом случае перед поездкой за границу лучше заранее разузнать предпочтения местных относительно цвета денег», - цитирует финансиста сайт АиФ.
В феврале российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru