Россиян предупредили о трудностях с обменом старых долларов за рубежом

Эксперт посоветовал туристам брать в зарубежное путешествие доллары нового образца. В пример он привел страны Юго-Восточной Азии, где могут отказаться принимать старые банкноты.

Щербаченко рекомендовал не брать за границу банкноты номиналом ниже $50. Также он посоветовал оставить дома доллары старше 1996 года.

«В любом случае перед поездкой за границу лучше заранее разузнать предпочтения местных относительно цвета денег», - цитирует финансиста сайт АиФ.

В феврале российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран, напоминает «Радиоточка НСН».

