Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию

Российские туристы столкнулись с трудностями при получении виз во Францию, пишет Telegram-канал «Виза из дома».

Отмечается, что на прошлой неделе записали не всех желающих, так как мест оказалось меньше, чем заявителей. Специалисты объясняют, что приближается сезон отпусков, многие делают визы заранее, поэтому количество заявителей резко выросло.

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Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что россиянам стало проще получить шенгенскую визу. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется за две недели. Визу Испании — за 4-6 недель. Также относительно быстро можно получить визу Италии.

Ускоренное получение шенгенских виз — следствие снижения ажиотажа на получение виз впрок и наведения внутреннего порядка визовыми центрами и консульствами, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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