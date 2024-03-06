Россия запустила прямые регулярные рейсы на Филиппины
Россия запустила прямые регулярные рейсы на Филиппины, сообщает Flightradar.
В среду, 6 марта, авиакомпания «ИрАэро» направила в Манилу первый рейс из Иркутска с промежуточной посадкой в китайском Шицзячжуан, где пройдет дозаправка лайнера.
Из КНР пассажирский самолет Superjet-100 отправится в столицу Филиппин.
Рейсы из Иркутска в Манилу теперь станут регулярными. По средам они будут вылетать из Иркутска, а по четвергам возвращаться обратно.
Ранее S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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