АТОР: Прямые рейсы из России на Филиппины запустят в марте

Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять прямые рейсы во Вьетнам и на Филиппины, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 25 февраля запустят регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта — в Манилу (Филиппины) с технической посадкой для дозаправки в Китае.

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Ранее министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину о проработке возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию.

Открытие прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины сделают эти направления еще более популярными у россиян, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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