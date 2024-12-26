В МИД предложили увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе
Сроки пребывания иностранцев по электронной визе в России могут увеличить до 30 дней. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.
«Министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина... по электронной визе с 16 до 30 суток», — подчеркнул дипломат, указав на условие сохранения кратности документа.
Изменения призваны способствовать увеличению количества иностранцев, въезжающих в Россию с деловыми, гуманитарными, туристическими, гостевыми целями. При этом в стране сохранятся «должный уровень» миграционного контроля и требования обеспечения безопасности.
Ранее РФ расширила перечень государств, граждане которых могут посетить страну по единой электронной визе, напоминает Ura.ru. В список вошли 64 страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru