В МИД предложили увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Сроки пребывания иностранцев по электронной визе в России могут увеличить до 30 дней. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.

«Министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина... по электронной визе с 16 до 30 суток», — подчеркнул дипломат, указав на условие сохранения кратности документа.

Изменения призваны способствовать увеличению количества иностранцев, въезжающих в Россию с деловыми, гуманитарными, туристическими, гостевыми целями. При этом в стране сохранятся «должный уровень» миграционного контроля и требования обеспечения безопасности.

Ранее РФ расширила перечень государств, граждане которых могут посетить страну по единой электронной визе, напоминает Ura.ru. В список вошли 64 страны.

