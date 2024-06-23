Россия вошла в число лидеров по туристическому потоку на Кубу
23 июня 202414:14
Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по наибольшему числу туристов, выбравших для отдыха Кубу. Об этом сообщило Национальное управление статистики и информации островного государства.
С января по май текущего года Кубу посетили почти 1,2 миллиона иностранных туристов. Из них более 70 тысяч - россияне.
Лидером по турпотоку на Кубу стала Канада - 540 тысяч человек. 102 тысячи туристов прибыли из США, 33 тысячи - из Великобритании.
В 2023 году Кубу посетили 185 тысяч россиян, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru