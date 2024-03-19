На Кубе все заведения обяжут принимать карту «Мир»

Куба сделает прием карт российской платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения в республике. Об этом заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда в беседе с ТАСС.

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Как отметил министр, сейчас карты «Мир» принимают на всей территории Кубы, однако не во всех заведениях на острове.

«И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту... было обязательным условием для работы любого заведения. Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир"», — подчеркнул Гранда.

По словам министра, для использования карт российской платежной системы во всех торговых точках Кубы необходимо отдельно перепрограммировать каждый POS-терминал. Эта процедура достаточно длительная, однако на острове уже есть около 20 тысяч точек с терминалами, принимающими карту «Мир».

В декабре 2023 года карты российской платежной системы начали принимать в магазинах, отелях и ресторанах Кубы. Использование карт «Мир» стало доступно в первую очередь в популярных туристических локациях, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Дурнев
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