Россия с 12 декабря возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией
Российский оперативный штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил, что с 12 декабря Россия, на взаимной основе, возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.
В сообщении оперштаба говорится, что по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки, с учётом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, будут курсировать «две пары поездов в сутки».
Ранее финский Аналитический центр деловой жизни (Eva) провёл исследование и выяснил, что почти 60% финнов считают, что от России исходит военная угроза, сообщает RT.
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