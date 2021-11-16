Россия с 12 декабря возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

Российский оперативный штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил, что с 12 декабря Россия, на взаимной основе, возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.

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В сообщении оперштаба говорится, что по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки, с учётом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, будут курсировать «две пары поездов в сутки».

Ранее финский Аналитический центр деловой жизни (Eva) провёл исследование и выяснил, что почти 60% финнов считают, что от России исходит военная угроза, сообщает RT.

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ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ТуризмКоронавирусЖелезные ДорогиРоссияФинляндия
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