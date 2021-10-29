Путин допустил скорое возобновление железнодорожных турпоездок между РФ и Финляндией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что курсирование туристических поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией может быть возобновлено в конце текущего года, сообщает ТАСС.

Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

На встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер отметил, что пандемия нанесла «большой урон туристической области», однако авиасообщение между Россией и Финляндией уже возобновлено.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», - сказал Путин.

Ранее сотрудники Выборгской таможни на границе с Финляндией изъяли незадекларированные зубы и когти динозавров, а также плиты с древними моллюсками, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ТуризмРоссийские ТуристыФинляндияРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры