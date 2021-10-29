Путин допустил скорое возобновление железнодорожных турпоездок между РФ и Финляндией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что курсирование туристических поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией может быть возобновлено в конце текущего года, сообщает ТАСС.
На встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер отметил, что пандемия нанесла «большой урон туристической области», однако авиасообщение между Россией и Финляндией уже возобновлено.
«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», - сказал Путин.
Ранее сотрудники Выборгской таможни на границе с Финляндией изъяли незадекларированные зубы и когти динозавров, а также плиты с древними моллюсками, сообщает RT.
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