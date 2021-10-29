Путин допустил скорое возобновление железнодорожных турпоездок между РФ и Финляндией

На встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер отметил, что пандемия нанесла «большой урон туристической области», однако авиасообщение между Россией и Финляндией уже возобновлено.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», - сказал Путин.

Ранее сотрудники Выборгской таможни на границе с Финляндией изъяли незадекларированные зубы и когти динозавров, а также плиты с древними моллюсками, сообщает RT.

