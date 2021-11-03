Россия проведет с Египтом проверку заведений общепита и отелей

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности россиян во время отдыха на египетских курортах. Как сообщила главы ведомства Зарина Догузова, она попросила египетского коллегу взять вопрос под личный контроль и совместно с египетскими санитарными службами инициировать проверки курортных отелей и заведений общественного питания. По словам Эленани, в настоящий момент в Египте по факту пищевого отравления туристов началась прокурорская проверка.

Ранее стало известно о массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. От некачественного сервиса пострадали 40 россиян. По данному факту Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело.

