Россия проведет с Египтом проверку заведений общепита и отелей

После отравления российских туристов в Хургаде Ростуризм провел переговоры с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани, сообщают «Известия».

«В отелях Египта - нехватка персонала». В АТОР прокомментировали массовое отравление россиян в Хургаде

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности россиян во время отдыха на египетских курортах. Как сообщила главы ведомства Зарина Догузова, она попросила египетского коллегу взять вопрос под личный контроль и совместно с египетскими санитарными службами инициировать проверки курортных отелей и заведений общественного питания. По словам Эленани, в настоящий момент в Египте по факту пищевого отравления туристов началась прокурорская проверка.

Ранее стало известно о массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. От некачественного сервиса пострадали 40 россиян. По данному факту Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОтравленияЕгипет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры