В России выдали первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате

Росавиация выдала первый в стране сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок с легким воздушным судном - свободным аэростатом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обладателем документа стало ООО "Электрик технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо"», - указали в федеральном агентстве.

Специалисты Западно-Сибирского МТУ Росавиации подтвердили, что заявитель соответствует требованиям федеральных авиационных правил. Организация получила сертификат на коммерческие перевозки на легком пилотируемом воздушном судне и эксплуатационные спецификации на свободный аэростат AT104 модели 902TА. Он произведен российской компанией «Русбал» и рассчитан на перевозку пяти человек. Кроме того, сертификацию прошел аэростат, который планируют включить в сертификат для полетов над Республикой Алтай.

Между тем Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа».

