Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Речь идет о «Великом чайном пути», который объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать экскурсионные и образовательные туры.
Китай в 2024 году занял первое место в топе зарубежных направлений, востребованных для новогоднего отпуска россиян, рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов «Радиоточке НСН».
По его словам, россияне на Новый год, если брать выездные направления, выбирают Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы. В сравнении с прошлым годом из топ-5 вышла Турция, спрос на нее снизился. Также интересен тот факт, что Эмираты сдали свои позиции, если раньше они были на первом месте, то сейчас опустились на третье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru