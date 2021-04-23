Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между Россией и курортными Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.

Об этом сообщают в пятницу СМИ со ссылкой на канцелярию президента Египта.

"Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", - сказал официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

При этом, в сообщении не указано, с какой даты возобновляется авиасообщение

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:Российские ТуристыРоссияЕгипет
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