Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между Россией и курортными Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.
Об этом сообщают в пятницу СМИ со ссылкой на канцелярию президента Египта.
"Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", - сказал официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.
При этом, в сообщении не указано, с какой даты возобновляется авиасообщение
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