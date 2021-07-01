Российским туристам разрешили безвизовый въезд в Иран в рамках групповых туров
1 июля вступает в силу соглашение между Россией и Ираном о безвизовых групповых поездках граждан двух стран, сообщает РИА Новости.
При этом прием в РФ туристических групп из Ирана станет возможным только после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан.
Туристы из двух стран будут путешествовать через аккредитованные туристические компании. Предусматривается безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.
В начале июня стартовала вакцинация жителей Ирана препаратом «Иран Баракят».
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