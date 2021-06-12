Иран начал вакцинацию собственной вакциной от коронавируса
Вакцинация жителей Ирана препаратом «Иран Баракят» стартовала в субботу в городе Мешхед на востоке страны . Об этом сообщает телерадиовещательная компания IRIB, ссылаясь на местных медиков.
Отмечается, что в скором времени прививочная кампания начнется в других административных центрах провинции.
Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что программа вакцинации в стране расширится, как только здравоохранение получит доступ к иранским вакцинам.
В феврале в Иране началась бесплатная вакцинация населения от коронавирусной инфекции с использованием российской вакцины «Спутник V». Также в стране применяются препараты Sinopharm, AstraZeneca и Bharat Biotech.
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