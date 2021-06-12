Иран начал вакцинацию собственной вакциной от коронавируса

Вакцинация жителей Ирана препаратом «Иран Баракят» стартовала в субботу в городе Мешхед на востоке страны . Об этом сообщает телерадиовещательная компания IRIB, ссылаясь на местных медиков.

Отмечается, что в скором времени прививочная кампания начнется в других административных центрах провинции.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что программа вакцинации в стране расширится, как только здравоохранение получит доступ к иранским вакцинам.

В феврале в Иране началась бесплатная вакцинация населения от коронавирусной инфекции с использованием российской вакцины «Спутник V». Также в стране применяются препараты Sinopharm, AstraZeneca и Bharat Biotech.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры