Российским туристам предложили слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей
Российские туристы могут слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщает портал Tourdom.ru.
Эксперты сервиса проанализировали тарифы авиакомпаний на перелеты. Выяснилось, что самый бюджетный авиабилет из Москвы в Варну с багажом обойдется в 3310 рублей. Перевозку осуществляет чартерная компания Bulgaria Air, рейс вылетает 31 августа из аэропорта Шереметьево, время в пути — около 2,5 часа.
При этом перелет туда и обратно по маршруту Москва-Варна будет стоить 24 139 рублей с ручной кладью. Дополнительно за 8913 рубля можно оформить багаж весом до 23 килограммов. Перевозка будет выполняться российской авиакомпанией S7.
Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня, напоминает Газета.ру.
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