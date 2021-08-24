Российским туристам предложили слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей

Российские туристы могут слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщает портал Tourdom.ru.

Эксперты сервиса проанализировали тарифы авиакомпаний на перелеты. Выяснилось, что самый бюджетный авиабилет из Москвы в Варну с багажом обойдется в 3310 рублей. Перевозку осуществляет чартерная компания Bulgaria Air, рейс вылетает 31 августа из аэропорта Шереметьево, время в пути — около 2,5 часа.

При этом перелет туда и обратно по маршруту Москва-Варна будет стоить 24 139 рублей с ручной кладью. Дополнительно за 8913 рубля можно оформить багаж весом до 23 килограммов. Перевозка будет выполняться российской авиакомпанией S7.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня, напоминает Газета.ру.

