Российским отелям присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly гостиницам России, сообщает РИА Новости.
Речь идет об отелях «Роза Хутор» в Сочи и гостинице «Измайловская» в Москве. Как заявил руководитель организации Максим Протасов, еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений. Стоит задача войти в тройку стран-лидеров в рейтинге эффективности внедрения системы Muslim Friendly.
Ранее Протасов заявил, что в текущем году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам около 100 сертификатов. При разработке стандарта специалисты ориентировались на лучшие мировые практики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru