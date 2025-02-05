Российский турпоток в Таиланд за год вырос на 16,7%
Российский турпоток в Таиланд в январе вырос на 16,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что это рекордный прирост для первого месяца года. По оценкам туроператоров, февраль может обогнать январь по объемам, так как интерес россиян к курорту набирает обороты.
Так, в январе 2025 года Таиланд принял 255 920 россиян, Россия остается в топе стран, которые «поставляют» курорту туристов.
Также отмечается, что самым популярным направлением у россиян на Новый год стал Бангкок (Таиланд). Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер.
Ранее губернатор Пхукета выразил серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими негативными последствиями. Власти предложили ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru