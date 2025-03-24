Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда

Малайзию в 2024 году посетили более 130 российских туристов, что стало новым историческим рекордом, сообщил на выставке MITT посол Малайзии в России, передает АТОР.

По его словам, сейчас Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию четвертое место среди европейских стран по числу посетителей, и 17 место среди всех стран. Власти страны намерены увеличить турпоток из России в 2025 году, изучая предпочтения туристов и предлагая новые условия.