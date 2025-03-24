Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда
Малайзию в 2024 году посетили более 130 российских туристов, что стало новым историческим рекордом, сообщил на выставке MITT посол Малайзии в России, передает АТОР.
По его словам, сейчас Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию четвертое место среди европейских стран по числу посетителей, и 17 место среди всех стран. Власти страны намерены увеличить турпоток из России в 2025 году, изучая предпочтения туристов и предлагая новые условия.
Российский турпоток в Таиланд в январе вырос на 16,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что это рекордный прирост для первого месяца года. По оценкам туроператоров, февраль может обогнать январь по объемам, так как интерес россиян к курорту набирает обороты. Согласно данным, Россия уступает по этому направлению лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ
- Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине
- В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек
- Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров
- В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США
- Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
- Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США
- Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму
- Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru