Российские авиакомпании запросили допуск на курорты Египта
Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на выполнение регулярных рейсов в курортные города Египта, говорится на сайте ведомства.
Речь идет о курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Среди перевозчиков, которые планируют летать туда, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR air, «Якутия».
Напомним, президент РФ Владимир Путин в июле отменил указ о запрете на полеты авиакомпаний из России на курорты Египта. Авиасообщение с курортными Хургадой и Шарм-эш-Шейхом будет возобновлено с 9 августа, рейсы в эти города будут осуществляться из Москвы пять раз в неделю.
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