Делегация из России прибудет в Египет для оценки готовности курортов
Власти Египта 27 июля ожидают прибытия российской делегации, которая перед возобновлением авиасообщения с курортными городами оценит эпидемическую ситуацию в стране. Об этом сообщил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба.
Слова министра приводит газета Al-masry Al-youm. Инаба отметил, что делегация из РФ оценит обстановку в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, сообщает РИА ФАН.
Министр подчеркнул, что на курортах проведены все необходимые мероприятия для обеспечения здоровья туристов, а аэропорты городов получили международные свидетельства о готовности с точки зрения соблюдения мер против COVID-19 и проведения профилактических мероприятий.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в июле отменил указ о запрете на полеты авиакомпаний из России на курорты Египта. Авиасообщение с курортными Хургадой и Шарм-эш-Шейхом будет возобновлено с 9 августа, рейсы в эти города будут осуществляться из Москвы пять раз в неделю, отмечают Известия.
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