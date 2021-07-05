Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с россиянами, у которых на Кубе нашли COVID-19
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе, у которых был по прилете диагностирован COVID-19.
Ведомство находится на связи с посольством в этой стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что на Кубе произошли массовые случаи изоляции туристов из России, у которых по приезду в страну был обнаружен коронавирус. Боле 150 человек сейчас ожидают в своих номерах новых ПЦР-тестов. Об этом рассказал генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, в какие страны россияне могут сейчас отправиться отдыхать, пишет «Газета.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru