Росавиация выдала более 200 допусков на полёты в Египет
Более 200 допусков на регулярные полёты в Египет получили российские авиакомпании, сообщает пресс-служба Росавиации.
В сообщении ведомства уточняется, что допуск на выполнение рейсов из регионов РФ на египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх выданы авиакомпании Azur Air, Royal Flight, iFly, Red Wings, Nordstar, «Северный ветер», «Ямал» и «Азимут».
Кроме того, авиаперевозчики iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полёты из Жуковского в Каир.
Ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве России принял решение увеличить число авиарейсов на курорты Египта с 27 августа.
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