Число авиарейсов из России в Египет увеличится с 27 августа

Оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве России принял решение увеличить число авиарейсов на курорты Египта с 27 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.



Число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет увеличено до 15 в неделю на каждом маршруте. В других российских городах, где возобновили международные рейсы, самолеты будут выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям, отмечает Свободная пресса.



Авиаперелеты из России в Египет возобновились 9 августа. Предполагалось, что самолеты будут выполнять по пять рейсов в неделю. До начала полетов российские инспекторы посетили аэропорты египетских курортов и проверили их на соответствие стандартам авиабезопасности.



Сообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Жертвами трагедии стали 224 человека, это самая массовая гибель россиян в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

