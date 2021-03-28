РИА Новости: отменять чартерные рейсы в ОАЭ не будут

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили», - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в авиакомпании «Победа», там получили разрешение на выполнение рейса 28 марта.

Ранее сообщалось о том, что российские авиакомпании готовятся к отмене чартерных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причины - разногласия представителей авиации двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

Отменить могут рейсы с бронью до 50 тыс. авиабилетов.

