РИА Новости: отменять чартерные рейсы в ОАЭ не будут
Авиавласти России и ОАЭ выдали авиакомпаниям двух стран разрешения на полеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.
«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили», - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в авиакомпании «Победа», там получили разрешение на выполнение рейса 28 марта.
Ранее сообщалось о том, что российские авиакомпании готовятся к отмене чартерных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причины - разногласия представителей авиации двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».
Отменить могут рейсы с бронью до 50 тыс. авиабилетов.
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