РФ возобновляет авиасообщение с Испанией: россиянам она остается недоступной

По его словам, возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу. Кроме того, будут выполняться на регулярной основе по квотам грузопассажирские рейсы. При этом с туристическими целями въезд пока запрещен.

Горин отметил, что посетить Испанию можно с целью учебы, работы или лечения, также поехать туда могут обладатели вида на жительство и испанского гражданства.

13 сентября правительство России в своём официальном Telegram-канале объявило, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

