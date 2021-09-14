РФ возобновляет авиасообщение с Испанией: россиянам она остается недоступной


Российским гражданам запрещено посещать Испанию с туристическими целями, несмотря на то, что авиасообщение с этой страной возобновляется 21 сентября, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на вице-президента АТОР Дмитрия Горина.

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

По его словам, возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу. Кроме того, будут выполняться на регулярной основе по квотам грузопассажирские рейсы. При этом с туристическими целями въезд пока запрещен.

Горин отметил, что посетить Испанию можно с целью учебы, работы или лечения, также поехать туда могут обладатели вида на жительство и испанского гражданства.

13 сентября правительство России в своём официальном Telegram-канале объявило, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТуризмИспания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры